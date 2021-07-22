美國和德國周三就俄羅斯「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道的爭議達成協議，根據該協議，柏林當局承諾對俄羅斯利用能源作為武器對付烏克蘭和其他中歐及東歐國家的任何企圖作出回應。

兩國聯合聲明指出，華盛頓和柏林一致決定，將透過制裁和其他措施對俄羅斯的侵略和惡意活動究責，並要其付出代價。如果俄羅斯試圖「以能源作為武器，或進一步侵略烏克蘭」，德國將自行採取措施，並將推動歐盟採取行動，包括制裁等，以限制俄羅斯對歐洲的能源出口能力。

這項協議旨在緩解反對者所主張的戰略風險。「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣輸送管道建於波羅的海底下，負責將天然氣從俄羅斯北極地區送往德國。這項耗資110億美元巨大工程，目前已經完成98%的建造工作。

過去美國政府反對興建該天然氣管道，但拜登政府為了拉攏德國而選擇另一個彈性的作法，而非透過制裁扼殺這個項目。拜登政府和德國展開協商並達成這項協定，一旦俄羅斯試圖利用該管道打擊烏克蘭或該地區的其他國家，該協議會讓俄羅斯為此付出代價。

但這些措施似乎對平息烏克蘭的擔憂沒有太大幫助，烏克蘭表示將要求與歐盟和德國就該管道進行協商。此外，這項協議亦面臨美國和德國內部的政治壓力。