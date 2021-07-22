遠傳(4904)今(22)日舉辦股東常會，通過每股配發現金股利3.25元，股利發放率達127%。

遠傳2020年全年營收795.01億元，合併EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益)與稅後盈餘分別為275.99億元與83.54億元，每股盈餘為2.56元，財測目標達成率為104%。

遠傳2020年新經濟營收在疫情影響下，年成長率仍達13%，其中資通訊業務營收年成長幅度達17%，強健的營運實力創下優異的經營成效與財務表現。

遠傳持續運用「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心能力推動數位轉型，提供消費者數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造新成長曲線，新經濟營收屢創新高。新經濟營收佔比從2018年10%、2019年13%、上升至2020年15%，2021年目標16%佔比更於6月提前達陣。

在消費端應用上，推出「遠傳friDay影音明星多視角」、「遠傳friDay VR」等創新應用，friDay影音增加超過5萬觀影戶，另外，一站式行動生活圈「遠傳心生活」App也經營有成，導購肯基德、達美樂金額共計破1600萬，挹注friDay購物消費用戶數成長10倍、6月單月導購金額破千萬。

遠傳今年發放每股現金股利3.25元，股利發放率達127%，連續十年股利配發率超過100%。