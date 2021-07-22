遠傳(4904)今(22)日舉辦股東常會，由董事長徐旭東親自主持，遠傳去年每股賺2.56元，每股配發現金股利3.25元，股利發放率達127%。徐旭東於股東會上砲火猛烈，致詞時直言，「電信獲利納入零售百貨不純粹」、「中華電Speedtest網速第一後來居上、要給他他拍拍手」，在遠傳的股東會上，中華電(2412)、台灣大(3045)可說是躺著也中槍。

徐旭東今在股東會上對於另外兩雄發表「意見」，他認為，電信獲利就要純粹，不該零售百貨都納入，言下之意，就是指台灣大的獲利強大動能一部分是來自於電商momo。

不僅如此，對於5G頻譜位置，徐旭東也有話要說，他強調整條魚都可以吃，如果消費者喜歡吃魚尾，就去選魚尾，但魚肚才是最好吃的，「聰明的消費者就要挑頻譜位置，頻譜就像DNA好的部位就是一輩子的」，顯然對於自家當初砸重金標下的頻譜相當自豪。

電信龍頭中華電也難逃徐旭東大砲攻勢，由於中華電前天甫公布自家在網速測試Speedtest報告中，奪下5G網速、行動涵蓋第一，徐旭東卻說：「遠傳去年就上榜Speedtest，當時其他幾家在哪裡我也搞不懂，不過後來居上要給他拍拍手」！

有別於徐旭東的幽默發言，回歸營運成績單，總經理井琪表示，面對疫情捲土重來，遠傳今上半年總營收達成率102%、淨利超標15%，在5G用戶上，用戶數目前也逾80萬戶，今年8月用戶破百萬目標達陣應該沒問題。