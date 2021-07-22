美國記憶體大廠美光周三股價漲1.8%，也拉抬台廠股價；南亞科(2408)開高走高，盤中漲3.3元至74.8元，終止近四天之跌勢。

南亞科法說會後，外資偏向賣方，外資近四天連續賣超南亞科共34776張，使得股價連四天走低。今日則隨著半導體股反彈。

南亞科公布，現金股利調整為1.29660236元，預計8月5日除息。公司將在8月4日舉行股東常會。

南亞科已於7月9日舉行法說會，總經理李培瑛表示，全球經濟逐步恢復成長，有助DRAM需求成長，目前看第三季價格持續上揚，毛利率可望再比第二季提升。

南亞科總經理李培瑛表示，目前看NB、伺服器、消費型等產品需求仍佳，加上5G手機提升，對第三季市況看法正面，惟仍需留意長短料狀況以及全球疫情之影響。

李培瑛表示，市場需求穩健，第三季產品價格預計持續季增以及月價格也持續向上提升，向上幅度則看市場需求以及疫情及長短料之因素，整體看法仍樂觀審慎。第三季整體市況明朗，第四季價格目前預估可能再漲，也可能持平。

南亞科預估第三季位元銷售量比第二季持平或是小減，主要是產能已滿載及庫存已消化；公司新製程技術10奈米進度符合預期，預計10奈米貢獻明年有機會逐季成長。

展望明年，針對美光指明年市場仍供不應求，李培瑛表示，市場整體需求存在，但需留意之因素，包括長短料以及疫情，以及供應商之資本支出是否符合預期或超乎預期。DRAM成為電子產品關鍵零組件，需求穩健，對明年整體展望審慎樂觀。

南亞科2021年第二季財報亮麗，營收226.37億元，季增27.7%，毛利率42.3%，較第一季大增13.2個百分點，稅後淨利為61.62億元，季增127.9%，單季每股淨利達2元。