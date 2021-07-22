全球第四大汽車製造集團Stellantis執行長周三指出，全球半導體短缺打擊了汽車業，壓抑了汽車生產，該短缺問題將拖延到明年。

執行長Carlos Tavares在底特律的汽車新聞協會活動上發表的言論，呼應了周三稍早，戴姆勒執行長在財報視訊會議發表的類似意見。

在全球晶片短缺的同時，全球經濟正從新冠疫情泥沼中復甦，汽車需求增加，也推升了新車和中古車的價格。

部分汽車製造商將車型刪除部分功能，以解決相關晶片欠缺的問題。另有車廠組裝好欠缺晶片配備的汽車，等待供應到達後再行組裝。

Stellantis正打算改變多樣化晶片的作法。Tavares認為，由於技術的複雜性，要重新設計一輛使用不同晶片的汽車，需要約18個月的時間。

周三稍早戴姆勒表示，晶片短缺將減弱2021年下半的汽車銷量，並延續至2022年。不過戴姆勒首席財務長表示，明年短缺情況將不會像今年那麼嚴重。

Tavares周三還表示，如果有需要，集團的電動化支出到2025年前可以提高到300億歐元。Stellantis將在歐洲建造三座電池廠，在北美建造兩座，至少有一家北美工廠將設在美國。這些工廠地點將在年底前公佈。