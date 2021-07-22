不少男生視愛車如愛人，損壞送修時堅持用原廠零件，希確保品質跟密合度，但日前臉書社團「爆料公社」卻有一名陳姓車主，回原廠更換汽車前擋玻璃及膠條，事後卻發現根本沒更換，新料件還被技師偷帶回家，因此怒PO網痛罵「原廠詐騙集團」，強調會視原廠後續處理方式，決定是否公布及提告。

根據臉書社團「爆料公社」該文內容指出，陳姓車主本月20日將愛車送回原廠更換玻璃和玻璃膠條，豈料原廠收費後不僅沒換，還隱匿實情，直到陳姓車主昨（21）日回去理論，廠方才承認，第一時間說願意退膠條費用，後面又改口說要重新更換玻璃和膠條給他，而全程也都被陳姓車主錄音存證，但他認為「這不是退不退錢的關係，是有多少消費者這樣被黑？」並詢問網友「如果是你們、會告他們詐欺嗎？」

更扯的是，車主還直呼「工單有開，錢也收了！」因為他發現，原廠將其愛車送給坊間外包的店家施工，孰料該技師心懷不軌，不僅領了料沒換，還把料件帶回家，「工單有開，錢也收了！」

此文一出，不少網友看了都爆氣怒罵，認為原廠罔顧消費者信賴，直言「太黑了」、「就是對原廠的信任，結果真心換絕情，又比外廠貴，還這樣！不可饒恕」、「所以去保養廠，我都全程盯著自己的車！以免被人動手腳！絕不在休息室！」「扯，看起來比外面玻璃行的施工品質還差」。

不過原PO文中未透露是哪一家品牌的車廠如此無良，僅表示會視廠方後續處理，決定是否公布對質的錄音檔或提告。