中國跳水隊選手楊健。（澎湃新聞）

中國跳水隊選手全紅嬋。（澎湃新聞）

施廷懋是中國跳水領軍人物。（澎湃新聞）

中國跳水隊領隊周繼紅。（澎湃新聞）

澎湃新聞22日報導，近30年來，世界體壇能夠戴上「夢幻隊伍」光環隊伍不多，連美國男籃隊都已不復見，不過，中國跳水隊始終是名副其實的「夢幻隊伍」。10名運動員將參加跳水專項全部8個小項，領隊周繼紅說：「每個專案我們都會充滿信心去衝擊金牌。」

中國跳水隊21人19日出征東京奧運，陣中有女運動員施廷懋、王涵、陳芋汐、全紅嬋、張家齊5人；男運動員謝思埸、王宗源、楊健、曹緣和陳艾森。

報導稱，跳水是中國強項，1984年洛杉磯奧運以來已貢獻了40枚金牌，高居各單項榜首。其間，只有兩次距包攬全部奧運金牌一步之遙──2008年北京奧運7金，缺男子單人十米台金牌。2016年里約奧運也7金，失男子雙人三米板金牌。

報導指出，相較中國奧運軍團其他項目，跳水隊相當早公布確定奧運陣容。10名奧運選手參加8個項目，都具備奪冠實力。

女子單人三米板──這個項目由「一姐」施廷懋坐鎮，從里約奧運至今，施廷懋尚未在重要比賽中丟掉金牌，而老將王涵將構成奪金雙保險。

女子雙人三米板──施廷懋和王涵也是中國出戰女子雙人三米板主力。二人在2019年世錦賽以極大優勢擊敗加拿大組合，奪得女子雙人三米跳板冠軍，幫助中國隊在世錦賽該項目上獲得了十連冠。

女子單人十米台──小將陳芋汐是在東京奧運周期迅速成長的新人，在光州世錦賽十米台專案中成功登頂。她與14歲的小將全紅嬋將組成擔任十米台的「雙保險」，後者則在東京奧運選拔賽中橫空出世，3站比賽2次問鼎。值得一提的是，這名「05後」的天才選手追平了前輩伏明霞參加1992年巴賽隆納奧運時的年齡紀錄，甚至有可能在東京再次創造中國跳水歷史。

女子雙人十米台──陳芋汐將與張家齊搭檔參加女子雙人十米跳台角逐，這對組合2019年大陸全國跳水錦標賽搭檔亮相，斬獲雙人十米台冠軍。在最近剛剛結束的2021年中國跳水明星賽暨第14屆全運會跳水專案測試賽，同樣摘得桂冠。

男子單人三米板和雙人三米板──世界冠軍謝思埸與19歲小將王宗源將搭檔出戰。謝思埸里約奧運由於傷病遺憾錯過。這名兩屆世錦賽男子三米板冠軍得主目前實力出眾，發揮穩定。

王宗源雖年輕，但在光州世錦賽洗禮後，成長迅速，在三站奧運選拔賽中表現出色，領跑積分榜。

男子單人十米台──老將曹緣是2012年倫敦奧運男子雙人十米台冠軍，也是2016年里約奧運男子3米板的冠軍。2019年世錦賽，曹緣又在男子單、雙人三米板和十米台三個奧運項目上摘得2金1銀，無愧「全能王」的稱號。

男子雙人十米台──曹緣將搭檔里約奧運男子10米台單人和雙人兩枚金牌獲得者陳艾森。兩人從2018年11月開始搭檔出戰雙人專案，曾收獲光州世錦賽該項目金牌。

報導分析，中國跳水並非完全沒有對手，今年5月東京跳水世界盃上，英國跳水「王子」戴利／馬修·李合作奪得男子雙人10米台冠軍，有一定競爭力。另一位英國名將拉夫爾是男子三米板的衛冕冠軍。代表澳洲出戰李世鑫更加引人關注──這位加入澳洲國籍的前中國跳水選手，將迎來奧運首秀。

除了對手挑戰，中國跳水選手心態調整也是奪金過程重要一環。在大陸今年5月最後一站奧運選拔賽，周繼紅提過「心態的問題」，兩個冠軍選手也提過，施廷懋表示，雖然拿到這站選拔賽冠軍，但對自己表現卻是「很失望」，「我覺得可能還是心理的問題，比賽有時候比的就是心理，可能還是有些著急了，從動作的表現上就能看出來。」選手楊健也認為：「可能中途有些雜念吧。接下來的訓練目標和備戰心態應該是什麼樣，也要去好好總結一下。」