中央宣布6月7日接種新冠疫苗不收費，連掛號費也不收。新北張搏揚小兒科診所發診所砲轟陳時中賴帳，並直言診所沒掛號費等於零收入，因此只好跟預約打疫苗者說聲抱歉了。事情曝光後，不少人湧入診所的Google評論留五星好評，表示支持使用者付費的原則，但也有網友認為，打針應收費沒錯，但不該跟人民要，應要向政府拿。

位於新北市板橋區的「張搏揚小兒科診所」昨在臉書發文抨擊政府「打疫苗不收取任何費用的決策」，他認為免收掛號費的政策不過是與政治對手抗衡的作為，而醫師提供的專業服務也被當作請客的東西，不但沒被尊重，還要幫政府買單。

張搏揚指出，疫苗不能收掛號費，那就代表診所這陣子的現金收入是零，但是打新冠疫苗的人力、耗材（針頭和針筒等）與醫療廢棄物的清運費用每天都在燒，而一針100元的接種費也不知道何時可以領到，大家身上都有足夠的現金去負擔嗎？因此只能先跟來預約打疫苗的人說聲抱歉了。

消息曝光後，不少民眾湧入該診所的Google評論區刷五星好評，「使用者付費合情合理，央要做人情請比照台北市，由政府來補貼診所，不要只會佔醫護便宜」、「政府既然要跟進，有相關的配套措施，原本診所應收的掛號費應補貼給診所，而不是一句『免收掛號費』就好，把基層醫護人員當免錢勞工？希望有更多診所出來發聲，政府才會重視」、「本來醫生幫你注射疫苗就是要收費」、「支持使用者付費」。

但也有網友認為，各大醫院、醫學中心都沒有收掛號費，他們的病人數絕對比診所的量更大，難道都沒有成本嗎？很支持醫師將政府只說給錢，但沒有實際作為這件事爆料出來，讓相關補助經費可以正確到位，但如果以此行為收取預約打疫苗者掛號費，那就不合理了。「打針收費合理，但找錯人要錢了。」

該診所也在臉書上發文表示，打疫苗真的出乎意料地累，很高興可以服務到許多老朋友，但7月20日至23日將休息四天充電一下。