美國總統拜登月初簽署行政命令，要針對貨櫃滯留、延期費（D&D）進行調查，以降低美國企業的運輸成本與壓力，聯邦海事委員會（FMC）也有所動作，預計對9家在美營運的航運商進行審查，了解他們是否運用市場影響力向客戶收取不合理的滯留費及延期費。

AmericanShipper報導，FMC主席Daniel Maffei表示，「為了確保所有人都能夠遵守法律，托運人不會受到不公平的對待，周一已啟動相關調查計畫，並針對海運市場進行監測。」

受到調查的9家航運商，以市占排名為馬士基（Maersk）、地中海（MSC）、達飛（CMA CGM）、中遠集團、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、日本ONE、長榮、韓國HMM和陽明。

Daniel Maffei說：「如果調查團隊發現有違反規則的活動，委員會將採取行動，此外，我們考慮就調查過程中收集到的訊息，在未來進行法規和行業指南上的調整。」

此外，FMC此份調查計畫除了關注滯留與延期費外，還包括航運公司費率計算方法、申訴程序或罰款估算等做法是否符合規範。

不過拜登簽署行政命令，FMC決定出手審查滯留費的消息，對被點名的外國航運商股價影響有限，馬士基股價周三小漲1.14%，收在17250丹麥克朗，赫伯羅特周三漲5.3歐元（約3%），中遠海控今上午逆勢上漲逾1.7%。

台股方面，長榮與陽明近期出現回檔，籌碼面過於凌亂，融資浮額仍高，從周二開始已連跌2天，今（22日）早盤再殺逾6%，截至10點30分，長榮暫報145元、陽明暫報142元。