全球旅宿平台 Airbnb 公布「台灣疫後旅行趨勢調查」，解密台灣民眾對於旅行復甦的期待與想像。調查指出，有高達七成（73%）的受訪民眾認為若疫情遠離、且相關防疫措施均解除後，最期待的事是重拾不論何種型態的旅行。同時，Airbnb 調查亦顯示，超過六成（61%）民眾願意為了出國旅行施打疫苗，其中更有超過三成（31%）民眾表示想「即刻」打疫苗一解旅遊之愁。而毫不意外地，長年穩居台灣民眾出國首選地的日本再度以壓倒性的六成（64%）榮登疫後台灣人最想去的國家。

Airbnb 印度、東南亞、香港暨台灣區總經理 Amanpreet Bajaj 表示，「在 Airbnb 持續推廣負責任旅行的同時，我們跟全球旅人一樣期待旅行恢復的那一天，而疫情後的旅行將與以往不同，變得更加『彈性』，體驗與過往不同的旅行景點將成為趨勢，Airbnb 在產品的更新上也會持續滿足更多富彈性、新型態的旅遊方式。」

為了進入疫後新常規生活，疫苗一直是近期熱門話題，Airbnb 調查亦發現，若施打疫苗成為出國旅遊的前提，超過六成（61%）民眾願意為了出國旅行而施打，更有超過三成（31%）的民眾會為了能重拾旅行而「即刻」施打，比例以嬰兒潮世代為最多，高達四成以上（44%）。

調查亦指出，有高達七成（73%）的台灣民眾認為在疫情遠離、且相關防疫措施均解除後，最期待的便是重拾不論何種型態的旅行。值得注意的是，在所有年齡層中，中壯年族群對重返旅行之路最為期待，有逾八成（83%）最期待疫後活動再次壯遊。除了旅行外，Z 世代的年輕族群，對參加演唱會、大型運動賽事（42%）及去餐廳或酒吧（15%）等可再次與人連結的各項活動充滿期待。

此外，疫後台灣民眾最想去的國家／地區方面，日本以高達六成（64%）的比例稱霸榜首，依序為韓國（27%）、新加坡（17%）、美國（16%）及泰國（16%）。

Airbnb 觀察到人們旅行、生活和工作的界線已因疫情影響日趨模糊，有超過四成（44%）的受訪民眾表示，若可以彈性規劃，會選擇在非熱門時段出遊，以避開擁擠的人潮，其中也有三成民眾會選擇在更多不同的地方工作及旅行（36%），體驗數位遊牧民族的生活模式。

調查也顯示出不同年齡層對於旅行目的地有不一樣的期待。 Z 世代的年輕族群偏好探索知名的城市、千禧世代則希望能夠出走遙遠國度，體驗異國風情、X 世代及嬰兒潮世代則會選擇前往知名但非大型城市的目的地，遠離塵囂紛擾。

有趣的是，走入自然不再是民眾疫後出遊首選，有超過四成（44%）的台灣民眾希望可以體驗與過往不同的旅行景點並「解鎖新旅行地區」，看來台灣民眾已摩拳擦掌，期待疫後旅行復甦、安心出發。