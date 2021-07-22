隨著烟花颱風逼近台灣，突如其來的狂風暴雨總讓路人和騎士閃躲不及。遇上大雨傾盆時，難免會有雨滴噴入眼裡。書田診所眼科主任王司宏表示，倘惡劣天氣需要出門時，務必對眼睛做好保護。王司宏醫師在門診就曾遇過患者因為雨水噴到雙眼後，又擦揉眼睛，導致急性過敏性結膜炎，眼睛又癢又紅腫。所幸患者在醫師指示下使用眼藥水，大概3天左右恢復正常。

●雨天騎車 醫：盡量戴上護目鏡或全罩安全帽

王司宏主任指出，空氣中多少都有些髒污的懸浮顆粒，下雨時儘量別淋雨。但必須在風雨中騎車時，建議最好戴全罩式安全帽，以阻止雨水直接噴到眼睛。

不過全罩式易因呼吸產生霧氣，可將面罩留一點空隙讓空氣流通，降低霧氣得產生機會，同時預防雨水直接噴入眼睛引起感染。

若是只有半罩式安全帽，醫師建議最好搭配護目鏡，以免灰塵和髒污的雨水進入眼睛。

●雨水入眼又揉眼睛 加重細菌感染

除了讓雙眼不要接觸到髒污雨水外，王司宏主任也提醒，當眼睛周圍或眼睛表面噴到雨水時，千萬不可揉眼睛，這樣會使髒污的雨水或細菌進入眼睛，引起急性過敏性結膜炎，出現眼睛癢又紅的症狀。尤其是易過敏或是有配戴隱形眼鏡者，應洗臉或是以乾淨的毛巾、衛生紙將雨水拭去。

萬一遇到雨天需要出門，王司宏主任說，可以準備攜帶型的生理食鹽水，若是雨水噴進眼睛的話，用來沖洗眼睛。同時也建議，戴隱形眼鏡者可到目的地後再戴上，降低感染機會。