功率導線架廠-界霖(5285)因車用等新產品佈局逐漸發酵，且公司已調漲產品價格，下半年業績看好，界霖董事長蔡上元表示，今年業績將逐季成長，下半年及全年獲利可望有不錯的表現，今天股東會通過每股配息2.411562元。

界霖今天舉行股東會，界霖去年營運深受全球新冠肺炎疫情影響，不過隨著全球車市自去年第3季末復甦，且界霖近幾年逐步提升自動化生產能力，鎖定工業及車用等產品佈局成果開始顯現，公司在歐洲IDM廠的滲透率逐年提升，不僅推升車用及工業產品在公司營收的佔比，亦讓公司業績自去年第4季重回成長軌道。

界霖109年合併營收為43.47億元，年減2.49%，稅後盈餘為1.29億元，年減40.83%，每股盈餘為1.37元；今天股東會通過每股配息2.411562元，包括盈餘配發現金股息每股0.964625元及資本公積配發現金股息每股1.446937元。

目前車用產品佔公司營收比重已拉升到40%，隨著車用產品需求高度成長，界霖預估，今年底車用產品佔比將達43%到45%。

就導線架產業來看，受惠於電動車、5G、智能家電、再生能源與工控變頻馬達的增長，功率元件產業於外在需求推升及供應商過去幾年並無擴產情形下，導線架原料價格普遍上漲，加上海空運艙位仍供不應求，供應商交貨期間有所拉長，界霖預估，2021年導線架供需將呈緊俏而健康態勢發展。

由於車用、工控及白色家電需求強勁，界霖今年上半年業績表現不俗，第1季稅後盈餘1.12億元，年成長7.15倍，單季每股盈餘為1.2元，公司自結6月合併營收5.47億元，年增46.54%，單月稅前盈餘為8800萬元，年增489.38%，稅後盈餘為7000萬元，年增369.85%，單月每股盈餘0.74元；累計前6月合併營收為30.91億元，年成長49%。

蔡上元表示，公司策略是努力提升車用等高門檻產品佔比，目標是車用產品佔比達50%，目前客戶訂單強勁，且第2季起已陸續調漲價格，第3季起獲利可望有不錯的表現，今年業績將逐季成長，下半年獲利將較上半年好，全年獲利成長可期。