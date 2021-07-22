於兩岸三地經營西式休閒餐飲品牌的北軒餐飲集團（Bayshore Pacific Hospitality），為讓旗下品牌有更寬廣長遠的發展性，宣布自7月起更名為開展餐飲集團（Casual Restaurants）。同時，集團執行長John Hardyment已於6月30日退休，由現任董事邱泰翰接任。

開展餐飲集團多年來在台灣、中國大陸及香港市場深耕經營西式休閒餐飲品牌，目前旗下擁有4個品牌，包括代理的TGI FRIDAYS與德州鮮切牛排Texas Roadhouse，以及自創的Dan Ryan's Chicago Grill和Amarion's New York Italian。

開展餐飲集團各品牌透過不同定位與餐飲型態，提供不同的西式餐飲體驗，為大中華區西式休閒餐飲領導品牌。其中，在台灣經營TGI FRIDAYS及德州鮮切牛排，全台共19家餐廳，香港則有Dan Ryan's及Amarion's共5間餐廳。

開展餐飲集團2020年總營收約17億元，其中台灣市場在疫情影響下續繳佳績，合併營收達近13億元、仍年增9％。香港市場則因疫情及政經局勢不穩，營運受影響較大，隨著今年上半年餐飲市場回溫，預期營收可望恢復至疫情前水準。

面對餐飲市場在全球化影響下日趨多元，消費者喜好變幻莫測，疫情則使線上與線下商業模式結合，對餐飲業者帶來莫大挑戰與新商機。展望後市，集團除持續深耕兩岸三地餐飲市場、拓展不同型態的營業模式外，亦規畫2大經營發展策略，力拚營運持續成長。

開展餐飲集團表示，將在既有忠誠客戶基礎上注入嶄新時尚新元素，提供創新但不失原味的西式餐飲體驗，藉此擴大目標客群增加來客數。同時，強化客戶及會員管理系統、透過異業結盟及社群媒體經營維持話題熱度，增加客戶忠誠度，以維持未來營收穩定成長。

同時，憑藉經營多年的成功經驗，開展餐飲集團將持續透過展店、引進新代理品牌及開發自有品牌等方式，在兩岸三地拓展營運版圖，發揮多品牌經濟規模優勢。同時，因應線上消費高速成長，集團亦將開發新商業模式，推出各式線上商品及強化外帶外送服務因應。