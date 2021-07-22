精英(2331)董事長確定由前鴻海(2317)大將鍾依文掌舵，大同(2371)集團新一輪的人事布局敲定，早盤大同和精英股價連袂走揚。大同和精英今年上半營收剛好都在139億元左右，而大同股本為233億元，精英股本55.7億元；下半年盧明光董事長、何春盛總經理掌舵的大同PK鍾依文董事長、許志宏總經理領軍的精英，營收的成長情況倍受矚目。

大同上半年營收139.7億元，年減16%；市場關注在林郭文艷退出大同董事會後，大同下半年的營收能否有「除舊布新」的正成長。大同是在今年5月初公告大同高中改派代表人為研華(2395)執行董事何春盛，取代原代表人，前大同董事長林郭文艷完全退出大同董事會。

大同近期也陸續發布營運亮點包括：大同取得46億元的台糖農業循環豬場改建投資計畫第二期統包工程案，預計將興建七座具現代化養殖設備及綠能發電技術的養豬場，預計2023年底陸續完工，完工後預估可年產達20萬頭肉豬。以及大同旗下專營中大型電業案場的同陽能源，宣布再獲台北捷運公司屋頂太陽能標案，標的範圍含括新莊、內湖、木柵等3座機廠屋頂及停車場，容量約6MW等。

至於市場關注的大同旗下子公司尚志資產何時啟動活化資產開發，目前並不明確。根據國內某徵信公司在2016年間針對大同不動產調查的明細資料顯示，大同名下資產面積高達47萬坪之多的土地「庫存」，預估價值高達1084億元。歐系券商在10年也曾估算大同土地資產對每股淨值的貢獻度達16.7元。國內精華地段土地逐漸稀有化，大同土地價值仍是水漲船高。

精英方面，上半年營收為139.4億元，年增14%，精英這幾年積極轉型，拓展車用電子、智慧城市、智慧醫療等產品擴大營收，近期才攜手工研院開發呼吸器，拿下首批國際訂單、進軍印度市場。