由於上周美國原油庫存意外增加210萬桶，與分析師原先預期之減少450萬桶有所差距，令盤中油價回落，但仍守住前一交易日的大部分漲幅；周四(7/22)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.20美元，報每桶70.10美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.30美元，報每桶71.93美元。(商品行情網)