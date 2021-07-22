《國際油價》原油亞洲電子盤震盪走弱 10:532021/07/22 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於上周美國原油庫存意外增加210萬桶，與分析師原先預期之減少450萬桶有所差距，令盤中油價回落，但仍守住前一交易日的大部分漲幅；周四(7/22)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.20美元，報每桶70.10美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.30美元，報每桶71.93美元。(商品行情網) 《其他電子》鴻海火速填息達陣 鄭州水災影響估不大 《熱門族群》大同、精英H1營收相當 H2新董總帶隊各自努力 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #震盪走弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》高附加價值產品加溫 義隆填息逾4成 10:022021/07/22 財經 2021亞洲生技大會 大咖雲集 04:102021/07/22 財經要聞 《美股掃瞄》連2漲 三大指數全面收復失土 09:102021/07/22 財經 鴻海聯電填息走勢帶動 台股早盤漲逾百點 10:112021/07/22 財經 《商情》需求增溫 日本橡膠終止連2跌 09:442021/07/22 財經 《期貨》三大期指全開高 8月台指期強漲166點 08:542021/07/22 財經 新冠啟示錄 產學研醫應加速整合 04:102021/07/22 財經要聞 美股四大指數跳高 台股早盤反彈逾百點 09:292021/07/22 財經 上半年業績亮眼 自行車族群股價紅通通 10:592021/07/22 財經 外資大賣超 航海王落水 台股市值三天蒸發1.3兆 04:102021/07/22 財經要聞 電子股領軍 台股早盤漲逾200點 鴻海、聯電完成填息 09:072021/07/22 財經 財經熱門新聞 拜登打擊運價開第一槍 9家航運商剉咧等 長榮、陽明入列 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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