台股今上半年表現強勁，成交量大幅攀升，全體券商大賺582.74億元，較去年同期成長424.8億元，年增幅高達268.96％。此外，6月自營獲利貢獻，6月全體證券商稅後淨利133.85億元，較上月成長86.24億元，月增181.14％。

證交所統計，6月大盤總成交值約10.113兆元，較上月減少8.16％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利88.64億元，月減13.29％；6月因出售證券利益及證券評價利益較多，使自營業務淨利較上月成長106.06億元，由虧轉盈至獲利58.58億元；承銷業務淨利則較上月成長6.84億元，為8.75億元，月增358.12％。

今上半年券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，較去年同期增加98.41％，經紀業務獲利458.29億元，年增135.35％；加權股價指數創高，自營業務淨利較去年同期成長187.1億元，達到177.33億元，由虧轉盈；承銷業務淨利較去年同期成長30.43億元，達43.73億元，年增228.8億元。