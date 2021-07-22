NOKIA近年積極佈局5G相關網路技術，除手機及5G應用領域發展外，同時也研發相容於各手機系統的週邊配件，在今年夏天將帶來NOKIA真無線藍牙耳機E3100，並由雙全國際獨家代理。滿足時下消費者對耳機外觀的高度追求，提供五款流行搶眼的「撞色」設計，彰顯個人時尚品味。

「撞色」素來是各大時尚秀不可或缺的元素，也是設計師們創作的重點，備受各年齡層喜愛。NOKIA E3100擺脫科技產品常見的黑、白、灰、藍等保守單色系，用顏色撞出新潮流，共計有5款雙邊撞色搭配設計，供消費者選擇，包括天空系「星空藍撞天空藍」、海洋系「湖水藍撞珊瑚紅」、自然系「亮光橘撞草地綠」、情人系「玫瑰紅撞藕色粉」及內斂系「低調黑撞氣質灰」，總有一款最符合個人的風格與品味。

NOKIA真無線藍牙耳機E3100採撞色設計。（雙全國際提供／黃慧雯台北傳真）

NOKIA E3100小巧精緻，充電盒僅30g，單耳重量只有4g，比一張A4紙還要輕，外出攜帶無負擔。耳機採楔型腔體設計，佩戴時三方位貼合耳廓，無論是居家健身，或是進行戶外慢跑，都不用擔心耳機因劇烈晃動而掉落。此外，NOKIA E3100也搭載6mm動圈單體，幫運動需要聽節奏強、動感的音樂時，進一步強化了低音效能，更能凸顯立體音感，且當雙手無法騰空操作手機時，耳機支援iOS及Android語音助理，用語音即可進行操作。

NOKIA E3100採用高精度矽膠耳塞，符合人體工學，不僅能提供亮眼的物理降噪效果，還能防止漏音。此外，耳機搭載藍牙5.0，傳輸速度可達2Mbps、聲音延遲更低，同時功耗也低，耗電量小，單次續航力可達2.5小時，搭配400mAh大電力充電盒，續航力則長達10小時。

真無線藍牙耳機無疑已是近年人手好幾副的3C產品。雙全國際行銷長謝語桐表示「真無線藍牙耳機如今已成為時尚穿搭不可或缺的配件，更是展現獨樹一格的個人品味」。根據市調機構Counterpoint預估，2021年全球真無線藍牙耳機將出貨3.1億台，較去年成長33%。功能上更以降噪、低延遲成為主流選項，讓使用者在任何環境下，都能享受不受干擾的聆聽體驗。由雙全國際代理的NOKIA E3100真藍牙無線耳機，都能滿足消費者日常不同的使用情境，更符合消費者對3C產品「顏值」的追求。