烟花颱風來襲，目前中心在台北東南東方海面，向西轉西北西緩慢移動，逐漸朝台灣東半部海面接近，中央災害應變中心今（22）日舉行第二次工作會報，副指揮官、內政部次長邱昌嶽強調，防颱同時兼顧防疫思維，另外關於菜價市場波動，會於適當時機採取調節措施。

邱昌嶽表示，颱風期間，行政院長蘇貞昌非常重視菜價波動問題，特別指示農政主管機關，要密切關注市場波動，於適當時機採取調節措施，一定會要求主管機關做好該做的工作。

邱昌嶽表示，颱風期間，包含集中檢疫所、防疫旅館等，若處於高風險區域，都會進行相關整備，各級政府會確實掌握，包含物資、收容人輛、未來人員撤離規劃等，都會依據中央流行疫情指揮中心規定辦理。

根據最新氣象資料顯示，烟花颱風目前中心在台北東南東方海面，向西轉西北西緩慢移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣東北部海面及東南部海面構成威脅。

台灣東北部海面及東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。適逢大潮，沿海低窪地區需留意積淹水。近日東部地震頻繁，山區需留意坍方及落石。台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海已有長浪發生。

西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，前往海邊活動請特別注意。另颱風外圍環流沉降影響，今(22)日台東、花蓮及金門地區高溫炎熱，局部地區有36度高溫發生的機率。

邱昌嶽表示，受到颱風外圍環流影響，極易有短延時強降雨發生，請利用多元管道提供民眾各項警特報訊息及天氣概況，並再次呼籲民眾現階段中央流行疫情指揮中心仍為三級警戒，雖有微解封，然而仍應落實防疫及防颱作為，颱風影響期間儘量待在家中避免外出或前往山上、海邊進行活動。

此外，依「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」防疫措施指引，確實掌握落實對於高災害潛勢區，盤整集中檢疫所及防疫旅館等設施，同時檢視所轄保全戶是否有居家隔離與檢疫名冊。另請縣市政府預劃配合防疫，收容安置場所場地、防疫物資、收容能量及疏散撤離交通接駁工具。