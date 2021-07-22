台北市長柯文哲日前透露，北市有自購疫苗打算，舉債80億元，分別用來紓困，以及購買第3劑疫苗用來對付Delta變種病毒。外傳柯陣營三管齊下，此事似乎有譜，且已在北市府內部引發討論。

台北市長柯文哲喊出，在2劑疫苗做底後，台北市要自購第3劑；副市長黃珊珊也說，面對印度變種病毒，市府打算舉債80億，其中40億紓困、40億買疫苗，不過目前僅是審慎考慮階段，還在討論中。

不過，柯文哲也提到，現在是清零的最後一哩路，等這關過了，他再處理政治口水戰，並強調第3劑疫苗應是中央要處理，若最後還要北市自購疫苗，他酸說，不會像中央一樣編8400億元預算。

據《鏡週刊》今（22）日報導，對於舉債自購疫苗一事，副市長黃珊珊及蔡炳坤都贊同，且傳出有三管道，包括蔡炳坤牽線一家中部大醫院採購、民眾黨前中央委員周鐘麒購買美國大廠疫苗，以及北市衛生局透過國內具規模藥廠購買，但目前都仍在討論階段。

對此，衛福部長陳時中20日表示，柯文哲的構想和規畫與指揮中心一致，明年各國都需要次世代疫苗，因此要及早準備，指揮中心在相關談判上也已進入最後階段，和北市可以一同構思如何做到更好。