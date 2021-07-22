前韓團「EXO」成員大陸男星吳亦凡，被網紅都美竹爆料「酒局選妃」，還專挑未成年少女下手，形象慘遭重創難挽回，對此，網紅廣告小妹先是感嘆：「女孩們並非沒有私心，可到底是什麼讓她們成為了待宰羔羊？」更爆料手上握有「大陸男星渣渣排行榜」，引發網友議論。

吳亦凡陷入桃色風暴後，總有人存有疑問「難道就沒人覺得那些女生也有問題？想要拿身體換資源，卻又不肯承擔風險，沒頭腦又有野心，這種人最可怕了」，廣告小妹強調這些女孩們並非沒有私心，到底是什麼讓她們成為待宰羔羊？她分析「男對女騙砲，通過性愛達到權力彰顯目的；女對男騙錢，賺錢期限很短，不找捷徑會輸人」，二者相較下女性明顯處於劣勢，希望藉由這些女孩們的故事，奉勸所有人「遠離渣渣，保平安」。

此外，廣告小妹更透露和友人握有一份「大陸男星渣渣排行榜」，達成共識名單有：「李連杰，他是我安利給大家的，人可以變心，但人不能變沒心。汪峰，他的事蹟堪稱一絕，且無限loop，但願國際章是他的終點；孫紅雷，快追趕上李連杰」，接著更爆料：「三渣導演，陳凱歌、張藝謀、馮小剛，建議組團出道。兩渣皇帝，張國立、張鐵林，建議組團出道，以上名單僅是 Part I」。

吳亦凡如今又被爆出2019年的酒局選妃細節，現場有7、8個女生作陪，據悉，他接續詢問女生生日及星座，過程中還拿出像藥的「白色小圓片」，最後選中其中一個女生，隨後兩人便發生關係，爆料者透露很多LA留學過的同學應該都知道這件事，不過很多當事人不想牽扯麻煩，幾乎都噤聲不敢公開細節。