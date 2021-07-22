據住展雜誌統計，今年Q2北台灣大多數縣市新成屋、預售屋成交價漲勢全面啟動，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭與新竹地區房價均比Q1上揚，且漲幅持續擴大當中，僅基隆一地維持平盤。住展雜誌研發長何世昌表示，今年5月國內疫情雖然大爆發，導致新建案市況由熱轉淡，但因營造成本居高不下，以及疫情導致缺工問題惡化，建商反應成本的壓力強過於疫情干擾，以致於新建案房價不跌反漲。

何世昌指出，北台灣新建案房價仍維持在多頭格局不變，而這一波房價上漲已與炒作無關，因為自政府出重手打房與疫情爆發以來，新建案投資客已經消失了；而房價漲不停主因是營造成本居高不下，建商持續反應成本，以及房地合一新制造成的供給短缺問題惡化，新建案與中古屋供給量同步減少；推案成本高、缺工與缺貨，又遇到通膨陰霾助漲置產需求，已形成完美漲價風暴。

北市Q2房價表現較強勁的多為蛋白區，如文山、南港、內湖等地價格漲幅較為顯著。文山、南港區因開價觸及百萬元／坪的高價指標案陸續開出，帶動整體房價攻高。何世昌分析，今年以來，內湖進入供給空窗期，推案量少而需求卻很強，供不應求成為推升房價的動力。

新北市房價走勢也不弱，Q2房價為41.7萬元／坪，比Q1漲了0.8萬元／坪、季漲幅約2％，價格連續五季走高；近一年來，房價上漲2.4萬元／坪、年漲幅約6.1％。桃竹與基隆、宜蘭等地房價同樣強勢。基隆Q2房價21.7萬元／坪，雖與Q1持平，但仍是歷史最高峰。宜蘭房價則漲至21.4萬元／坪，年漲幅擴大至近5％。

桃園Q2房價升至25.2萬元／坪，連續六季上揚，年漲幅達約9％。新竹Q2房價再衝高到24.2萬元／坪，連續二季改寫歷史新高，年漲幅擴大至5.7％。新竹房市由竹市東區、竹縣竹北等兩處擔任領頭羊，因都計內菁華重劃區開發飽合產生的缺貨漲價風暴正在上演當中。以竹北四大重劃區來說，已出現「中古屋開價看齊新建案，新建案開價驚死人」的現象了。