中國人民銀行（大陸央行）最近在多地分支機搆集中披露針對金融機構反洗錢違規行為的罰單。包括中金公司、興業證券、建設銀行、寧波銀行、廈門國際銀行等機構均被開出大額罰單，這些被處罰的金融機構中主要包括銀行、券商、保險公司和信託公司，以及一些支付機構共20多家。

根據《券商中國》報導，有銀行業研究人士表示，隨著國際反洗錢監管標準趨嚴，大陸國內擴大金融業雙向開放及參與國際治理，國內反洗錢監管和金融風險防控壓力增大。在此背景下，大陸國內加強反洗錢監管是補齊監管短板、提升監管效能，落實國際反洗錢互評估後續整改的需要。

7月19日，人行營業管理部（北京）在官網通報了多家違反反洗錢相關規定的金融機構。包括中金公司在內的4家機構和7位責任人一同收到處罰，合計被處以罰款1131.14萬元（人民幣，下同）。

其中，中金公司因未按照規定履行客戶身份識別義務，未按照規定報送大額交易或可疑交易報告，被處以185.8萬元罰款。包括時任中金公司反洗錢小組執行組長陳剛在內的4名責任人對上述違法行為負有責任，分別被處以8萬元不等的罰款。

無獨有偶，7月16日，人行福州中心支行官網披露，興業證券也因為未按規定履行客戶身份識別義務，被罰43萬元，時任興業證券運營管理部副總經理陳翠紅，時任財富管理部副總經理魏威對以上違法違規行為負有責任，均被罰1.5萬元罰金。

除了兩家券商，近期人行展開的反洗錢執法中，還有保險公司、信託公司等非銀金融機構遭到處罰。