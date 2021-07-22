東南亞最大經濟體印尼，22日當地央行將公布利率決策，因印尼新冠疫情嚴重，市場認為目前利率應不會有所變動。

目前，印尼的7天期逆回購利率（seven-day reverse repurchase rate）為3.5%，市場認為，為搶救孱弱經濟，印尼央行不會任意變動已經夠低的利率。

7月初時，由於疫情嚴重，印尼部分地區採取強硬封城措施。同時，印尼央行也下修2021年經濟成長預估值。由於印尼需求疲弱，因此當地6月通膨已經下滑至10個月新低。經濟學家指出，除非印尼盾強貶，否則印尼央行降息機率很小。

不過，因市場擔心新冠疫情擴大，加上美國又傳出有可能提前升息，故紛紛拋售下，印尼盾自6月17日印尼央行舉辦過會議以來，已經貶值超過2%。

避免過嚴社交禁令拖累經濟活動，已不再實施全面封鎖，目前限制將延長至26 日，但屆時得需視疫情狀況再來決定新措施。

印尼央行也估計，假如社交禁令再多持續施行一個月，當地2021年經濟成長率將從原估值4.1%到5.1%之間，恐再下修至3.8%。因此，印尼政府也把2021年經濟成長降至3.7%與4.5%間。

6月時，印尼消費者信心一度升近期高點，出口年增率也超過50%。由於全球需求暢旺，藉著石油與瓦斯等大宗物資輸出，印尼連續14個月都是貿易順差。

但是，新一波新冠疫情，幾乎是毀了這一切榮景。

經濟學家也獻策，建議印尼可考慮擴大提供微型或中小型企業資金活水。因為支持這些印企也代表刺激景氣復甦，尤其印尼有6成經濟成長，都是由中小企業主所貢獻的。

而在當地貨幣方面，一美元目前可兌換14,500印尼盾左右。不過匯銀專家預測還會走貶，印尼盾在第3季會貶至14,700位置，然後在2022年第一季再貶至14,800。