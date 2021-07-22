在特斯拉執行長馬斯克加持下，亞洲時間周四上午比特幣和其他加密貨幣強勁反彈，全球最大數位貨幣比特幣一度收復32,000美元大關，以太幣更一度飆升逾12%。

同時兼任特斯拉和SpaceX執行長的馬斯克周三在B-Word會議上證實自己持有以太幣。這場會議由全球加密貨幣產業領袖聯盟the Crypto Council for Innovation主辦。

根據Coin Metrics數據，周三比特幣最高升至32,765美元。

根據Coindesk報價，目前比特幣大漲7.5%，報31949.30美元。市值排名第二的加密貨幣以太幣目前漲11.14%，報1977.20美元，稍早前一度飆升逾12%。

瑞波幣（XRP）漲7%，為0.56454美元。狗狗幣漲7.54%。

周二隔夜市場加密貨幣遭到大舉拋售，比特幣跌破3萬美元大關，為6月22日來首見。

雖然可能對環境構成風險，但馬斯克仍重申他對加密貨幣的支持。他表示，隨著比特幣挖礦採用越來越多的再生能源，特斯拉可能再次接受比特幣進行交易。

馬斯克表示，此時他唯一持有的上市股票就是特斯拉股票，而他個人擁有一些比特幣、狗狗幣和以太幣。

馬斯克表示，他一直長期持有他的比特幣，「如果比特幣的價格下跌，我就會賠錢。我可能會拉抬（pump），但我不會拋售（ dump），我絕對不相信那些將價格拉高並出售或類似的事，我希望看到比特幣成功」。

此外，馬斯克證實特斯拉和SpaceX都擁有比特幣，但目前尚未持有其他加密貨幣。