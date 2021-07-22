佳世達(2352)今除息，配發1.5元現金股利，除息參考價為28.85元，早盤緩步填息。今年電腦周邊個股的填息溫吞，例如宏碁(2353)6月30日除息以來，仍處於貼息。造成電腦周邊個股填息不如預期，和市場推估H2疫情緩解後的復甦，對NB/PC的需求力道將轉弱，以及零組件供需缺口有關。

業者認為，疫情後的經濟復甦，儘管看到教育筆電與消費性筆電市場需求趨緩，但是商用筆電需求升溫，客戶訂單能見度仍然相當高，未來一年需求不是問題，但最大問題仍是面板與IC缺料，目前看不到緩解的跡象。

佳世達6月單月合併營收突破200億元大關，達205億元，創十年來歷史新高，月增13%、年增33%。第2季合併營收560億元，為歷來同期新高，季增一成，年增28%。累計上半年營收1069億元，年增近三成，持續刷新同期新高紀錄。 佳世達認為，雖然去年到現在持續有疫情、缺料等挑戰，佳世達因為大艦隊的超前部署，增加新事業新夥伴明泰（3380）、仲琦（2419）、國韶、Frismed等，再加上既有資通訊事業持續優化增長，都帶動營運績效成長。