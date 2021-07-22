截至2021年第二季，大陸公募基金規模首度突破人民幣（下同）23兆元大關，再創歷史新高，與2020年底相比增長14.55％。其中，股票及混合基金上半年規模合計增長1.28兆元，是公募基金規模增長的主力。千億元級別管理規模的基金公司達到37家，合計規模占全行業的近八成。

證券時報報導，儘管第二季股票型基金、混合型基金均遭遇一定程度的淨贖回，但整體規模仍在增加。其中，混合型基金規模從4.82兆元增長至5.87兆元，半年時間猛增逾1兆元。

開放式股票型基金規模增長2315.42億元，達到2.26兆元。其中，積極投資股票型、指數型分別增長千億元左右。債券型基金方面，由於上半年債市整體機會有限，債券型基金規模增長相對平穩。公開數據顯示，債券型基金規模上半年增長3233.23億元，達到5.31兆元，增幅11.03％。

整體來看，七大類基金上半年全部出現規模正增長，即使是增幅最小的商品型基金，規模增長也接近50億元。