大陸國新辦22日舉行新冠病毒溯源情況新聞發布會，大陸國家衛生健康委副主任曾益新指出，世界衛生組織與中國聯合專家組最終確定了病毒出現途徑的幾種可能性，有人畜共患病直接溢出、中間宿主引入、冷鏈傳入等，最後一種「實驗室引入」是「極不可能」（Extremely Unlikely）。

今年出席記者會有科技部副部長徐南平、國家衛生健康委副主任曾益新、中國工程院院士、北京協和醫學院院校長、國家呼吸醫學中心主任王辰，中國─世界衛生組織新冠病毒溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年，中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明出席介紹新冠病毒溯源有關情況。

曾益新指出，今年3月30日，世界衛生組織正式發布了世衛組織召集的新冠病毒全球溯源研究：中國部分的聯合研究報告，全球的溯源研究有了良好的開端。

曾益新稱，這次溯源研究報告是全球溯源研究的中國部分，專家組得出以下結論：蝙蝠和穿山甲中發現的與新冠病毒關係最密切的冠狀病毒，從序列來看，是和新冠病毒同源性最高，但是這些病毒仍然不足以證明是新冠病毒的直接祖先。盡管同源性很高，但還是有一定差距。

曾益新說明，結合臨床流行病學、動物和環境檢測等各個方面的研究結果，聯合專家組最終確定了病毒出現途徑的幾種可能性：

第一種，人畜共患病直接溢出是「可能到比較可能」，也就是從動物宿主直接溢出到人是「可能到比較可能」。

第二種，通過中間宿主引入是「比較可能到非常可能」，通俗講就是病毒自然宿主是某種動物，動物通過中間宿主再過渡到人身上，這個是「比較可能到非常可能」。

第三種，通過冷鏈傳入，在去年各地的一些散發疫情中陸續發現了冷鏈傳播有可能引入病毒，所以認為是可能的。

最後一種可能性，實驗室引入是「極不可能」，英文表述是「Extremely Unlikely」，是這麼一個研究結論。