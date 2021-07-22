中央流行疫情指揮中心5月中旬宣布全國三級警戒，一直到7月13日宣布微解封，包括健身中心等做好防疫規範就可以開放民眾進場，但有消費者向消基會反映認為健身房無法提供包括淋浴等服務，但卻有健身房已開始扣款，對此，消基會認為，「降級不解封」或是「微解封」，仍受到政府的管制措施之下，應等待會員能夠無礙使用健身中心內各種健身器材、選擇各式課程時，才是恢復正常營運與收費的時機，並呼籲消費者應快篩陰性才能入場運動。

消基會近期接到投訴指出，7月中旬微解封後，健身中心宣稱仍有健身器材可使用，因此正常收月費。

消基會董事長黃怡騰說，7月13日微解封，政府仍要求健身中心不得開放淋浴間等設備，並且要求要人流管制，「這樣就算開放了嗎？」

消基會秘書長徐則鈺指出，先前宥於政府要求停業，不可歸責於消費者，因此大多健身中心均未繼續扣款，7月13日後微解封後，如果消費者持續使用，繼續扣繳月費當然沒有問題，但如果有消費者可能仍有疑慮不願使用時，應可以認為健身中心無法提供完整服務，不能向未使用的消費者收費。

消基會呼籲健身中心因為政府尚未同意完全解封開放消費者使用之前，即應延續三級警戒階段時的做法，即消費者無須辦理請假手續、業者不能無故收繳月費，等待會員能夠無礙使用健身中心內各種健身器材、選擇各式課程時，才是恢復正常營運與收費的時機。

此外，黃怡騰指出，政府主管機關貿然開放健身中心，十分不妥，當務之急，只有全面的、快速的為年輕人接種疫苗，並輔以進行PCR或一般快篩檢測陰性才准進場，才是終結健身中心被迫停止營業的最佳良方，在此之前，任何不同程度的解封企圖，都不是最佳的辦法。