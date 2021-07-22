方便收聽、題材多元的Podcast是大家在疫情期間的重要娛樂選項，遠傳friDay音樂為服務用戶，自今年5月開始和台灣Podcast公司SoundOn 聲浪合作，讓用戶手機打開遠傳friDay音樂就能零時差收聽最新Podcast節目。服務上線兩個多月以來，遠傳friDay音樂觀察到用戶對於生活娛樂、財經、親子等內容題材最感興趣，用戶每日聆聽Podcast的習慣也逐漸養成。

受到疫情影響，演唱會、簽唱會紛紛取消，不少粉絲更關注Podcast音樂性節目，不能現場觀看歌手演出，至少還能線上聆聽Podcast節目，讓粉絲還能掌握歌手們的動態，例如入圍第32屆金曲歌王的韋禮安，2020年開設的《韋禮安跟你鳥鳥天》，讓大家對於音樂圈有更多認識。SoundOn 聲浪的原創節目中，邀請到StreetVoice音樂頻道總監小樹，共同合作《感官一條通》，流暢的主持功力以及和來賓的有趣互動，獲得不少好評。

除此之外，SoundOn 聲浪更找來人氣YouTuber那那大師，一同推出娛樂性和音樂性兼具的節目《那那大師》，充滿張力的訪談內容，帶來不少歡樂。自歌唱選秀節目《聲林之王2》獲得關注的六艾司， 也以Podcast節目《2345六艾司》上架，陪大家從音樂聊到生活，防疫日子不無聊！