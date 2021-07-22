衛福部承諾，補助新冠疫苗接種診所100元處置費、40元行政費用；民進黨正國會立委今發聲明指出，近來傳出有可能只補助100元，呼籲政府，「100元的處置費之外，40元的行政費用，不僅不能沒有，更應思考如何往上提升」，才能稍微與醫護的辛勞及診所增加的成本相抵。

聲明表示，因為同島一命，辛苦的醫護不能受委屈，基層診所不應成為政府宣布疫苗接種全面免費的承擔者。籲請衛福部盡快與全聯會、基層診所討論出最佳方案，讓處置費、行政費用的補助盡快到位，讓基層的醫護有感。

正國會立委余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應今發聯合聲明；全國疫苗覆蓋率已經突破23％，基層診所在其中扮演重要角色，診所與醫院、接種站，有著不同的功能性，讓疫苗覆蓋率迅速且穩定地增加。

聲明指出，過去，施打流感疫苗，衛福部補助處置費100元，診所收掛號費50、100至150元不等，但較多數為100至150元；但這次新冠肺炎疫苗則全部免費，而衛福部也承諾，將補助接種診所100元處置費、40元行政費用，即使不敷成本，診所仍願加入行列，共體時艱挺政府，衝高疫苗接種率。

聲明指出，然而，近來傳出有可能只補助100元，並非原訂100元加40元的承諾。診所協助接種疫苗的行政程序，相當費工費力且繁雜，要開出另一條專門的「接種線」，這些都由診所醫師、護理師、行政人員並肩完成；也衍伸出耗材費及額外的醫療廢棄物需處理。