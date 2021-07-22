大陸河南鄭州等地近日遭暴雨侵襲，造成災損及人員傷亡，總統府發言人張惇涵今轉達蔡總統的慰問與關切，張表示，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，總統也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。不過，前藍委陳學聖將蔡英文對鄭州雨災的關切和2008年前總統陳水扁對汶川大地震的新聞稿相比，發現兩人對大陸的稱謂存在巧門，陳直言，這可看出蔡英文在試求突破中仍想找到平衡點。

陳學聖今（22日）在臉書發文指出，2008年中國大陸汶川發生大地震，當時阿扁雖然即將卸任，仍於5月13日由總統府發新聞稿，表達對「中國大陸」地震表達深切關懷；2021年7月21日，總統府發言人張惇涵在臉書轉達蔡英文對河南鄭州豪雨災情表達關切，用的是「中國」。

針對阿扁和蔡英文的用語，陳學聖稱，雖然是小小用語上的差別，卻有背後深沈的意義：就阿扁來說，衝撞兩岸現狀八年後，阿扁對現實的認知，最後還是回到兩岸關係條例的軌道。而蔡英文出身陸委會，不可能不清楚「中國」和「中國大陸」的用語，對於兩岸政治解讀差異有多大，因此張惇涵的「中國」用詞，決非意外，也非小事。

陳學聖觀察到，但接續總統府後面發言關心災情的，又回到陸委會，而非外交部，可以看出蔡英文在試求突破中仍想找到平衡點。所以民進黨立委說，不要對蔡英文的關懷有「過多的政治解讀」，陳直言，對不起，這不是「過多的政治解讀」，而是真正的「具體政治動作」，現正在摸索試探中，後續會如何發展，棋局正在慢慢開展中。