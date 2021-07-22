大陸國家衛健委公布，21日新增50例新型冠狀病毒確診個案，包括11例江蘇和1例雲南的本土病例，其餘38例為境外輸入病例，累計92414例確診。無新增死亡病例，累計死亡病例4636例。

綜合報導，通報顯示，新增的境外輸入病例分別為雲南21例、廣東7例、四川5例、上海和陝西各2例、湖南1例；另新增18名無症狀感染者。目前仍有638名患者需留院隔離治療，其中16人為重症病例。

其中，雲南新增的境外輸入病例中，其中20名中國民眾近期居住在緬甸，從陸路口岸入境，入境後集中隔離觀察，於21日被檢測確診，均被送定點醫院隔離治療。患者從緬甸輸入，其中有5名普通型和15名輕型患者。

值得一提的是，山東省疾病預防控制中心近日對濟南市報告的1例無症狀感染者樣本進行全基因測序分析，確認該感染者攜帶的新冠病毒基因組序列為Delta變異毒株。

據了解，該病例為山東省首例輸入性Delta變異毒株感染者，於7月16日由韓國入境，全程閉環管理，目前正在定點醫療機構進行隔離醫學觀察。省和濟南市有關部門進一步加密加嚴防控措施，嚴防疫情傳播。