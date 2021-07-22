大陸國務院新聞辦公室今（22）日舉行的新聞發佈會上，國家衛生健康委副主任曾益新表示，第二階段新冠病毒溯源應該在第一階段的基礎上來延伸，對於已經有明確結論的問題不應該重複展開。
曾益新說，他看到第二階段溯源計畫十分吃驚，因為其中將中國違反實驗室規程這個假設作為研究重點之一，透露出來的對於常識的不尊重和對科學的傲慢。
曾益新表示，世衛專家組關於病毒起源於實驗室的揣測，已經給出了極不可能的結論。「我們反對將病毒溯源工作政治化，不可能接受這樣一個溯源計畫。」
大陸國務院新聞辦公室今（22）日舉行的新聞發佈會上，國家衛生健康委副主任曾益新表示，第二階段新冠病毒溯源應該在第一階段的基礎上來延伸，對於已經有明確結論的問題不應該重複展開。
曾益新說，他看到第二階段溯源計畫十分吃驚，因為其中將中國違反實驗室規程這個假設作為研究重點之一，透露出來的對於常識的不尊重和對科學的傲慢。
曾益新表示，世衛專家組關於病毒起源於實驗室的揣測，已經給出了極不可能的結論。「我們反對將病毒溯源工作政治化，不可能接受這樣一個溯源計畫。」
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