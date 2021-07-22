烟花颱風逼近，桃園市桃園區四維街今天早上6時許，有大樹倒塌橫倒且壓毀2車輛，員警趕抵後，發現樹木體積巨大，人行道橫橫倒佔滿路面，先交通管制，並通報清潔隊到場清理，提醒民眾注意風雨。
警方表示，22日6時許，桃園警察分局景福所接獲民眾報案，表示四維街有大樹倒塌橫倒，堵塞交通且壓損住戶車輛。員警立即趕抵現場，該棵樹木體積巨大，由人行道橫倒佔滿路面，又壓損對面住戶兩輛自小客，員警即時封鎖現場進行交通管制，並通報清潔隊到場協助清理障礙，經過約2個小時清運，已將大樹清除恢復交通順暢。
烟花颱風逼近，桃園市桃園區四維街今天早上6時許，有大樹倒塌橫倒且壓毀2車輛，員警趕抵後，發現樹木體積巨大，人行道橫橫倒佔滿路面，先交通管制，並通報清潔隊到場清理，提醒民眾注意風雨。
警方表示，22日6時許，桃園警察分局景福所接獲民眾報案，表示四維街有大樹倒塌橫倒，堵塞交通且壓損住戶車輛。員警立即趕抵現場，該棵樹木體積巨大，由人行道橫倒佔滿路面，又壓損對面住戶兩輛自小客，員警即時封鎖現場進行交通管制，並通報清潔隊到場協助清理障礙，經過約2個小時清運，已將大樹清除恢復交通順暢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。