烟花颱風逼近，桃園市桃園區四維街今天早上6時許，有大樹倒塌橫倒且壓毀2車輛。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

烟花颱風逼近，桃園市桃園區四維街今天早上6時許，有大樹倒塌橫倒且壓毀2車輛，員警趕抵後，發現樹木體積巨大，人行道橫橫倒佔滿路面，先交通管制，並通報清潔隊到場清理，提醒民眾注意風雨。

警方表示，22日6時許，桃園警察分局景福所接獲民眾報案，表示四維街有大樹倒塌橫倒，堵塞交通且壓損住戶車輛。員警立即趕抵現場，該棵樹木體積巨大，由人行道橫倒佔滿路面，又壓損對面住戶兩輛自小客，員警即時封鎖現場進行交通管制，並通報清潔隊到場協助清理障礙，經過約2個小時清運，已將大樹清除恢復交通順暢。