賭王千金何超蓮與大陸演員竇驍交往兩年多，先前一度被劉嘉玲誤以為已經結婚，最近網上又盛傳兩人早晚會分手，引來何超蓮本人俏皮回應：「我就不分」。未料話言猶在耳，今(22日)港媒卻報導直擊兩人疑似冷戰，在機場一前一後步行，像是剛吵過架，貌合神離的舉動又引來外界討論。

澳門賭王何鴻燊去年5月病逝，他生前有四房太太，共生下17名子女，其中與三姨太陳婉珍生下兩女一子，除了何超雲外，何超蓮、何猷啟則是龍鳳胎。何超蓮不僅身家不凡，甜美姣好的外型更讓外界封她為「最美千金」，最近她上節目正能量透露，父母的光環對她來說不是壓力，反而是驅動她要做得更好的推力。

何超蓮放話與竇驍不分手。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

何超蓮近日轉發受訪影片，寫下：「父母是我的榜樣，也是我的推動力。我很幸運，珍惜且感激他們的給予，但光環不是壓力，我的人生路必須要靠自己走下去，我不懼標籤，更不會丟掉自己。」目前她手上不僅有餐飲業，還有時尚品牌、公益活動等，每項都做得有聲有色。

何超蓮被拍在機場與竇驍氣氛尷尬。（圖／取自《on.cc東網》）

最近有網友發文，透露何超蓮跟男友上節目，錄影時被問為何還不結婚，「瞬間表情已經說明早晚會分手」，引來何超蓮親自回：「我就不分」，先前她更多次親上火線澄清分手傳聞都是假的。據《東網》報導，最近有人直擊兩人現身機場，過去何超蓮總與竇驍牽緊緊，這回卻一前一後，表情尷尬，引來懷疑是否快分手，但也有人認為情侶鬥嘴吵架難免，應該不久後又會回歸甜蜜。