大陸國家衛健委今天（22日）通報，昨天（7月21日0至24時），31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例50例，其中境外輸入病例38例（雲南21例，廣東7例，四川5例，上海2例，陝西2例，湖南1例），本土病例12例（江蘇11例，雲南1例）；新增本土無症狀感染者7例（均在江蘇）。

據江蘇省衛健委消息，江蘇昨天新增本土新冠肺炎確診病例2例。截至昨天24時，全省累計報告本土確診病例11例，正在集中隔離和醫學管理的本土無症狀感染者共8例。南京多地調為中風險地區。

江蘇這輪疫情從南京祿口國際機場向外散播。至21日19時，南京市共有本土確診病例9例，本土無症狀感染者8例。目前，南京通報的確診病例和無症狀感染者均為祿口國際機場的清潔和地勤工作人員，機場關鍵崗位人員實施核酸檢測改為三天一檢。

央視新聞報導，據南京市衛健委21日晚消息，自21日起，南京市祿口街道曹村村張家自然村、歡墩山自然村，永興社區外槽坊自然村，溧塘村銅山端自然村，茅亭社區百利華府小區三期、茅亭小區由低風險地區調整為中風險地區。其他地區風險等級不變。

此前，南京市江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石埝村，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村已調整為中風險地區。祿口街道為封控區域。

★離開南京須持「健康碼」和48小時內核酸檢測陰性證明

21日晚，南京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部發佈關於加強交通運輸疫情防控最新通告，倡導市民非必要不離寧。確需離寧的，執行以下管理規定：

一、通過機場、鐵路、公路客運站等站場離寧的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，並持有48小時內核酸檢測陰性證明 （48小時內陰性證明要求自21日零時起實施）。

二、通過公路駕車離寧的司乘人員，應攜帶48小時內核酸檢測陰性證明以備查驗。

三、地鐵S1線路（南京南站—祿口機場）暫停運行。

四、江寧汽車客運站及班線實行暫停運營。進出江寧區封控區域祿口街道、溧水區中風險地區的公交線路和片區內運行的公車線路暫停營運。

★機場關鍵崗位人員核酸檢測改為三天一檢

據東部機場集團公司（南京祿口國際機場所屬集團公司）消息，為落細落實疫情防控各項措施，關鍵崗位員工核酸檢測頻次從每週一檢改為三天一檢；對清潔人員、貨運保障人員，實行國際國內有效分開、專班管理。