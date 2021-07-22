大陸央視新聞報導，中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明22日在大陸國新辦新聞發布會表示，新冠病毒是自然起源的，這已經成為學術界的普遍共識。武漢P4實驗室在2018年投運以來，沒有發生過任何病原洩漏和人員感染事故。

袁志明指出，各界十分關注武漢P4實驗室的安全性，作為生物安全等級、防護等級最高的實驗室，武漢P4實驗室在2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩漏和人員感染事故。武漢P4實驗室按照國際要求和國家標準進行設計、建設和運行，不僅具有穩定可靠的生物安全防護設施，還建立了一套完整的生物安全管理體系和一支專業化的支撐、管理和維護人員隊伍。

袁志明強調，可以肯定地說，武漢P4實驗室的硬體設施、管理水準、人員隊伍和工作方式，和目前世界上運行的其他P4實驗室是一樣的。

有媒體曾經報導，「武漢病毒研究所有3名研究人員曾於2019年的11月份到醫院就診，其症狀和新冠病毒是一致的」，這完全是無中生有。

袁志明還強調了三點：

一、2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新冠病毒。

二、武漢病毒研究所從來沒有設計、製造和洩漏新冠病毒。

三、目前為止武漢病毒研究所的職工和研究生，保持新冠病毒的「零感染」。