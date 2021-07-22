【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有豐富、多元旅遊元素的馬來西亞，除了我們熟知的吉隆坡、馬六甲、沙巴、檳城之外，時值酷夏，來看看登嘉樓、吉打這兩個美麗的地方，徜徉在碧海藍天與鬱蓊高原的懷抱中！

體驗熱愛海洋者的天堂－天鵝島【登嘉樓】

登嘉樓（Terengganu）是馬來西亞的海灘天堂，有許多美麗海島、綿長沙灘、繽紛的海底世界與熱帶雨林。其中，天鵝島就被認為是馬來西亞非常獨特的島嶼之一，這是一座遺世獨立的世外之島，一直以來它都是個無人島，直到近幾年才被人發掘，從而島上也開始建立休閒度假村，為了讓遊客更能瞭解認識這個地方，享受大海的療癒力，同時島上也保留獨特的原始風貌及生態，非常受喜愛海洋遊客的青睞。

▲天鵝島的海裡可發現各式各樣珍稀動植物，還有沉船及寶藏。 圖：馬來西亞觀光局╱提供

在天鵝島，潛水員和浮潛者都可以找到原始珊瑚群與許多珊瑚生長良好的水下岩石，其周邊島嶼擁有豐富的海洋生物，包括鯊魚、鰩魚、裸鰓類動物和各種硬珊瑚和軟珊瑚，能見度高，天鵝島的溫度範圍從白天微風32°C到晚上涼爽25°C。

對於熱愛海洋的人，天鵝島絕對是不二之選，島上所有活動，更讓人沉浸在海裡美麗的生物和植物間，上有20個潛水地點可以讓您選擇，絕對會給熱愛海洋的人難以忘懷的水下體驗！目前島上也有Tenggol Coral Beach Resort、Tenggol Island Beach Resort兩個渡假村可選擇住宿，提供美好的海島假期。

▲天鵝島絢爛多彩的原始珊瑚群。 圖：馬來西亞觀光局╱提供

探索馬來西亞避暑勝地－日萊峰【吉打】

眾所周知，馬來西亞的高原是當地和國際遊客的最愛，置身其中享受山城沁涼的氣息，微風習習的天氣、優美景色、鬱鬱蔥蔥的綠色植物，身心都被淨化了！日萊峰位於馬來西亞吉打州，距離首府亞羅士打南部約47公里處，白天氣候溫度平均攝氏27度至攝氏34度，最低溫度可達到攝氏16度，這兒還有各種活動，像是購物、遠足、採摘水果、住宿，應有盡有！

▲日萊山度假村（Jerai Hill Resort）美麗的繡球花。 圖：日萊山度假村FB╱來源

雖然在馬來西亞半島，大部分經常遊覽的高原都位於彭亨，但也有北部地區鮮為人知的風景如畫的高原，擁有自家的草莓農場、植物園和渡假村。位於海拔1217公尺，探索吉打州的最高峰—擁有 5.5億年曆史的日萊峰，到這兒渡假遠離大城市喧囂，把盛夏的悶熱完全釋放，涼爽多霧的天氣為遊客提供了舒適的環境，可以在度假村放鬆消磨時間或探索附近的景點。

▲在 Alur Naga 瀑布暢遊，舒緩壓力。 圖：Syed Alfandi╱來源

日萊山草莓農場（Jerai Hill Strawberry Farm）於2019年底開始運營。這一切都始於2018年從埃及進口的草莓品種，並在日萊峰（Gunung Jerai）進行小型農業試驗時開始，在種植成功之後，草莓農場蓬勃發展並生產了各種產品，每當草莓採摘期更是吸引許多遊客一遊。

此外，日萊山植物園更是蘭花之鄉，可見到馬來西亞最大的蘭花園和見證世界上最大的蘭花—老虎蘭，老虎蘭又被稱巨型蘭花，一般生長可到3公尺，金氏世界紀錄有記載，此蘭花最高生長到7.62公尺非常值得到此賞花。

▲日萊山草莓農場碩大的草莓。 圖：日萊山草莓農FB╱來源

▲日萊山是蘭花之鄉，虎蘭花盛開。 圖：日萊山植物園FB╱來源

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