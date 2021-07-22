高雄70多歲陳姓老翁20日騎乘機車到苓雅區的彩券行刮刮樂，未料玩得太入神，身旁未拔鑰匙的機車竟遭37歲的李姓竊嫌騎走，當陳翁發現時，李嫌已經發動機車揚長而去，機車就在陳翁的眼前遭竊，幸虧警方8小時就將李嫌逮捕，替陳翁找回愛車。

陳翁騎車到彩券行買彩券，機車停放在彩券行騎樓內，鑰匙未拔，買完彩券後就坐在機車前方刮刮樂，此時，李嫌鬼鬼祟祟接近，趁陳翁刮得正入神時，竟然悄悄地將陳翁的機車推出騎樓，並發動騎走，等陳翁回神時，追出去已經來不及，只能眼睜睜看李嫌騎車揚長而去，彩券行店家發現後立即協助報警。

高市警苓雅分局福德派出所接獲報案後，立即調閱監視器及車牌辨識系統，果真發現李嫌穿著鮮紅色外套，騎乘陳翁失竊的機車在苓雅、三民等地行動，且還多次交通違規，警方循線掌握李嫌身分，並在三民區某處診所外，發現該部遭竊的機車。

雖然狡猾的李嫌為了躲避警方查緝，還將車牌更換為自己的車牌，但仍被警方識破，在現場埋伏等候4小時，終於在晚間9時許見到李嫌靠近機車，警方準備趁李嫌發動機車之際上前逮捕，不料，李嫌翻找全身口袋、包包，卻遍尋不著鑰匙，足足找了10分鐘還是無法順利找出鑰匙，讓埋伏在一旁的員警又好氣又好笑。

警方待時機成熟，隨即上前制伏，李嫌遭逮後起初假意配合，卻在警方開啟機車車廂準備確認物品時，李嫌卻趁機向後施力想要掙脫警方束縛，幸虧警方反應及時，查覺到異狀後，立即將犯嫌壓制並上銬。

李嫌被捕後供稱，因適逢大雨導致機車故障，恰巧看到彩券行外停放一台鑰匙未拔的機車，才臨時起意，趁車主十分投入在刮刮樂時將機車騎走。陳翁接到警方來電告知尋獲機車時，還一度誤以為是詐騙集團，經警方派員通知，陳翁才相信警方在短短8小時就尋回遭竊愛車。