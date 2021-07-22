美國聯邦參議員柯寧(John Cornyn)與達克沃絲(Tammy Duckworth)於美東時間20日在參院共同領銜提出「台灣夥伴法案」(Taiwan Partnership Act)，內容支持美國民兵（National Guard）與台灣建立夥伴關係，以增加雙方在演訓、教育、語言等方面的軍事交流，並協助台灣提升後備戰力。外交部表示，未來我方將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。

法案主旨為呼籲美國國民兵與台灣成立夥伴計畫，確保有一支整合良好、危機發生時能迅速部署人員的防衛部隊。法案以「國會意見」呼籲美國行政部門，增進美台高階防衛官員與將級軍官往來、改善台灣預備役部隊，並擴大雙邊人道及災難援助合作等。

另外，該法案的眾院版也在同一天由聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher)等四位跨黨派議員共同提出。

外交部表示，美國國會長期以來透過立法等具體方式就台美重要議題表達正面友好的立場。外交部感謝美國國會兩黨議員採取各項友我作為，彰顯美國國會不分黨派對強化台美安全合作的一致強勁支持。

外交部指出，未來我方將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。