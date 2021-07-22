陪伴型內容正夯。MyMusic透過大數據資料發現，近一年來用戶聆聽Podcast的習慣改變，從被動接收轉為主動搜尋與追踨，許多節目也累積忠實聽眾準時收聽，疫情期間會員對Podcast的依賴度大增，收聽率快速成長，整體較去年同期成長超過兩成，也帶動MyMusic六月用戶數較去年成長超過五成！而除了優質的收聽服務之外，會員對節目內容呈現的廣度與深度之需求也不斷提升，因此，這次特別與正聲廣播公司攜手合作打造的「全名嘴聚樂部Live Podcast」線上直播派對，將邀請知名主持人黃子佼、人氣歌手與Podcaster跨界對談，讓聽眾與主持人即時交流，激盪出含金量最高的精彩內容。不僅如此，MyMusic夏季活動也正式開跑，送出多樣好禮陪會員歡樂過暑假！

正聲廣播公司創廣播先河，跨界至Podcast產業，推出多檔自製Podcast節目，並策辦Podcast活動，此次與MyMusic攜手，將帶動另一波Podcast熱潮。系列活動前夕，MyMusic自製節目「播音247」的編輯也將與正聲廣播自製節目「別叫我文青」共同導讀「全名嘴聚樂部Live Podcast」活動！首集於7月23日晚間八點上線，由跨界才子黃子佼、金曲黑馬歌手Midi楊士弘與Podcaster「別叫我文青」對談藝文工作者的日常與夢想；7月24日下午三點邀請斜槓宅男漫談Podcaster「不負責談心室」、「哇賽心理學」與哈佛女聲田心蕾，暢聊以心靈為主題的「當人生迷惘時」；7月30日晚間八點由Podcaster「科技酷宅」、「五五身樂團」4位跨界人才，分享做節目、做音樂，與熱愛科技生活的新文化風格；7月31日下午三點壓軸場的「生活聚樂：心靈溝通術」，則交棒給Podcaster「告白那一刻」與人氣療癒系歌手小球（莊鵑瑛），帶領聽眾展開心靈探索之旅！活動全程將於MyMusic Facebook與正聲Facebook同步直播，邀請民眾準時上線，一起嗨翻週末夜

最照顧會員的MyMusic除了帶來好看、好聽的「全名嘴聚樂部」，更於7月23日起至7月31日為會員推出「轉轉樂抽獎」活動，以多樣好禮豐富會員的夏日生活。MyMusic黑鑽VIP、金星會員只要進入MyMusic「全名嘴聚樂部」活動網頁，並參加轉轉樂抽獎，就有機會獲得Google Nest Mini智慧音箱、AIRMATE智慧立扇、MyMusic兩個月免費聽、免費升等GeForce NOW 白金會員、momo單品滿990元現折300元折價券等好禮！