今天在大聯盟場上印地安人以5：4戰勝太空人，我國好手張育成再度被移至大聯盟名單中，而且印地安人還讓他擔任先發第八棒一壘手角色，才下放小聯盟沒多久他很快又得到了表現機會，而他今天表現普通，不過首打席在投手前兩次投球他都出手揮棒，看起來攻擊欲望相當強烈。

在第二次揮棒中他擊出一壘安打，接著下一棒隊友採取短打戰術，讓張育成上了二壘。而下兩棒隊友相當給力，接連擊出安打，讓張育成首局就為球隊跑回首分，對於剛回大聯盟的他來說是個很好的開局，可惜接下來打者遭三振，印地安人首局結束以1：0領先。

但第二個打席張育成遭對手三振，且到第4、5局太空人靠艾爾圖維(Jose Altuve)和塔克(Kyle Tucker)接連轟出陽春炮，將比分反超追到2：1領先。不過印地安人在第6局再啟動攻勢，先靠安打上到一壘，接著下兩棒選到保送和安打，形成滿壘有利局面，這時太空人將先發投手麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)換下。

而在無人出局滿壘的大好時機印地安人包括張育成在內連續吞了兩次三振，但接著克里梅特(Ernie Clement)一棒擊出深遠二壘安打，一口氣幫印地安人灌進3分，以4：2的比數超前，可惜接著下一棒又被三振，結束了此局，張育成沒能在滿壘局面時有所貢獻，非常可惜，錯失個人絕佳表現機會。

緊接著太空人靠艾爾圖維和葛瑞奧(Yuli Gurriel)安打再拿回2分，但7局上印地安人賀南德茲(Cesar Hernandez)敲出全壘打添1分，比數繼續超前來到5：4。而到了第8局張育成再次上場打擊，這時又是得分好機會，因為壘上有一名跑者，可惜張育成仍然心急，連續揮棒再吞下一次三振。

後來印地安人在8、9局都沒得分，張育成也沒機會再上場打擊，留下4打數1安打吞3K表現，打擊率目前是.179，仍然不夠好，接下來他能否繼續留在大聯盟也成為未知數，但想必他得把握住每一次上場打擊的機會了。最後9局下印地安人成功守住局面，以5：4拿下比賽勝利。