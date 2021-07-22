世界衛生組織近日提出新冠病毒溯源第二階段計畫。在北京，國家衛健委副主任曾益新今表示，該計畫透露不尊重常識，亦違背科學，中方不可能接受。

曾益新在國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，對世衛的第二階段病毒溯源計畫感到吃驚，因該計畫以「中國違反實驗室規則造成病毒洩漏」的假設作研究重點之一。他強調，武漢病毒研究所的職工及研究生至今未有感染新冠病毒，病毒所沒有能直接感染人類的病毒，亦沒有開展新冠病毒爭議功能研究，更沒有人造病毒。

曾益新表示，世衛專家組今年初實地考察武漢病毒所後，已得出「病毒極不可能起源於實驗室」的結論，這些專家在各個領域皆非常有權威，亦有富有經驗，而且是由世衛精心挑選，故應尊重有關結論。

曾益新稱，病毒溯源是科學問題，中方反對將有關工作政治化，而第二階段的工作應在第一階段的基礎上延伸，第一階段曾開展的工作，尤其是已有明確結論的問題，不應重複開展，而是應該在成員國充分廣泛磋商基礎上，推動在全球多國多地開展早期病例掃搜、分子流行病學、動物及中間宿主等溯源工作。