台塑四寶股東會今由台塑化(6505)鳴槍，由董事長陳寶郎主持，台塑化今也通過每股配發現金股利0.59元，為近8年新低，主要是因為去年營運受到疫情衝擊，全年每股獲利僅0.78元。

陳寶郎表示，去年上半年受新冠疫情影響，全球石油需求萎縮，油品及石化品價格也隨油價劇減而大幅下跌，使台塑化除了面臨產品與原料間的利差縮減，也承受了龐大原料和成品的庫存損失，導致去年上半年的營運產生虧損，但下半年隨著OPEC及俄羅斯等產油國持續減產，帶動油價上漲，加上疫情推動宅經濟的發展，刺激石化產品需求，帶動石化原料價格上漲，最終全年仍維持獲利，109年全年合併營收4153億元、年衰退36%，合併稅前利益則為87億、年減少81%，每股獲利0.78元。

陳寶郎表示，今年隨著各國疫情趨緩及陸續解封，經濟活動有了逐步復甦的跡象，也因此帶動了原油和各項石化品價格的上漲，台塑化整體的經營環境已經大幅改善，但從近期OPEC+對原油產量的意見分歧以及亞洲疫情的再次升溫，可以看到市場上仍存在許多不確定因素，因此，未來台塑化仍將保持謹慎的態度，持續提升公司的競爭力，除了透過動態調整的產銷計畫因應市場上的變化外，台塑化也會持續深化人工智慧及大數據技術在生產管理上的應用，在確保工廠穩定運轉的同時，以最適化生產來提高產品價值。

台塑化今股東會也通過每股配發現金股利0.59元，為近8年以來新低。

台塑四寶股東會今由台塑化打頭陣，明日則有台化(1326)，下周二、四則分別為南亞(1303)以及台塑(1301)。