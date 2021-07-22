雖然韓國新冠每日新確診數再度創新高，但在隔夜美股全面收紅下，在晶片族群領軍下，韓股也上漲。目前，KOSPI來到3,248.24點，漲32.33點或1.01%。同時，韓元與韓國公債殖利率都走升。

Cape投資證券認為，韓美兩國的抗疫都還在進行，目前還看不見有長足進步。不過，企業財報亮眼卻市場重拾信心。

三星電子漲1.15%，SK海力士漲1.71%，LG化學漲0.99%，Naver也漲1.87%。

韓國鋼鐵製造商POSCO(浦項鋼鐵)22日公布最新財報，第2季淨利達1.8兆韓元，超乎市場預期。

韓國近日新冠疫情嚴峻，22日根據當地政府最新統計，每日新染疫者不僅已突破1800關卡，並又創下新高紀錄。

一美元可兌換1,151.8韓元，韓元升值0.19%。

韓國3年期公債殖利率漲2.3基本點至1.406%，而10年期的也漲4個基本點至1.917%。