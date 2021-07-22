新北市長侯友宜今前往土城抽水站視察，並到亞洲路視察道路拓寬工程，以及現有箱涵加蓋拓寬作業。（新北市府提供）

中颱烟花預計將在今明登陸，隨著暴風圈擴大，全台雨勢也愈來愈明顯。新北市長侯友宜今前往視察亞洲路拓寬工程進度，以及視察土城抽水站等防颱整備情形；侯友宜表示，目前排水箱涵已施作完畢，土城抽水機站機組今年4月也全面更新，市府未來將申請前瞻計畫經費，新建浮洲抽水站，有效防堵土城、板橋積淹水問題。

因應颱風來襲，新北市府今上午10時開設災害應變中心二級，侯友宜前往土城區視察防汛工程整備進度，由於亞洲路長年路寬不足，導致當地交通壅塞，近期正在實施道路拓寬工程，而該工程因位在大安圳河道上游，工程團隊正在溝渠上建造排水箱涵，並在防汛期前完成排水箱涵作業，避免豪雨導致工程周邊積水，為防大雨也同步進行河道清淤，預置砂包、抽水機及發電機等機具等整備作業。

侯友宜表示，烟花颱風即將來襲，新北已有2年沒有颱風警報，除了防疫又要防汛，最近幾項重大工程都涉及到防汛工程，像是土城亞洲路的拓寬就涉及大安圳排水箱涵的施作，目前整個防汛期間，排水箱涵已經施作完畢。

侯友宜說，視察土城抽水站的運作，目前抽水站機組有8組，從2018年開始分3期陸續更新，今年4月已全部更新完畢，這些抽水機組花費將近1億多元的經費，新北未來將再花費2億多元，新建浮洲抽水站，並申請前瞻計畫經費，擴建2座16CMS的抽水機組，不僅可以避免土城積淹水，也可以讓板橋積淹水沒有後顧之憂，浮洲抽水站建置完成後，也可串聯下游的湳仔溝抽水站發揮更好的區域防洪功能。

侯友宜補充，目前新北防颱防汛整備工作已就緒，颱風可能帶來強風豪雨，呼籲市民盡量減少出門，做好防颱準備工作，尤其海邊可能有長浪、強陣風出現，不要前往海邊觀浪、釣魚等活動，若違反進入警戒區、不配合勸離者，將予以依法強制執行。