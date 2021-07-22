台64線快速道路橋下原設有公有籃球場，因配合淡江大橋八里端連絡道銜接工程興建，因此拆除籃球場做為施工通行道路，訊塘里長張金貴極力爭取復原，八里區公所表示，公路總局近日重新規畫場地，將半場規畫為全場，還加裝安全圍網、裝設球場照明設施及2座洗手台，預計年底前完工。

訊塘里長張金貴表示，八里區近日要增建3個天幕籃球場，就他所知費用都很高，訊塘里內有許多重畫區，休憩空間格外重要，他2年來不斷奔走議員、立委服務處，要求公部門務必要保留位在商港一路、台64線下籃球場等設施，能讓空間有效利用又省下大筆興建設施之費用。

八里區長陳炳仲指出，公路總局西濱公路北區臨時工程處不只復原球場，並將原2個半場籃球場規畫為全場，還在球場兩側加裝安全網圍網，未來可作為籃球比賽使用，並裝設球場照明設施及2座洗手台，一旁的空地更規畫為小朋友滑板場。

八里區長陳炳仲表示，商港路橋下籃球場目前已完成壓克力地坪等主要工程，尚有部分水電等細部設施未完成，未來將視工程進度與疫情警戒等級逐步開放，預計今年底完工，公所為持續規畫周邊環境，希望未來有機會整合此籃球場及周邊土地，成為八里的全新亮點。