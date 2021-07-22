慈濟基金會公布成功與上海復星實業簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約，全數捐給政府做為民眾施打之用；據悉，當初也想購捐疫苗的佛光山近日終於接到衛福部回函，文中表達感謝捐贈善意，似也暗示此案告一段落，購捐無望。對此，記者向國際佛光會中華總會長趙怡求證此事，一直未接電話，不過據了解，佛光會對疫苗案已放下，近期可望攜手蔬食產業，讓經濟弱勢者溫飽。

國際佛光會中華總會長趙怡6月間曾接受中時記者訪問時表示，在嬌生藥廠宣布只跟政府洽談疫苗採購事宜後，佛光會就沒再繼續洽談相關事情，並已恢復公益團體的運作，佛光會拋磚引玉起個頭，希望政府能夠洽談成功，未來則願意捐贈所承諾的50萬劑疫苗經費。

趙怡表示，佛光會在新冠肺炎疫情嚴峻之際，希望表達對台灣人民的一份關懷，才會想捐贈50萬劑嬌生疫苗，但嬌生藥廠只想跟政府洽談此事，政府已與嬌生建立對接窗口，佛光會已經盡力，「我們只是拋磚引玉起個頭」，對政府洽談事宜樂觀其成。

趙怡說，政府出面與嬌生洽談疫苗採購事宜後，佛光會就沒再繼續討論相關事情，恢復到做一個社會公益團體，會上也積極在研究討論如何幫助全民，發揮擴大安定人心的力量。

他指出，疫情改變了整個社會運作，許多親朋好友無法見面，人們無法外出活動，加上社會瀰漫著一股集體焦慮感及悲觀氣氛，人的心靈在此刻是空虛的，佛光會基於社會公益團體的角色，希望安頓民眾的身心靈，因此佛光會也擴大討論在線上舉辦更多有意義的活動，如文藝表演、研討會等。

趙怡表示，過去佛光會的線上活動都只是針對會員或信眾，如今要規劃擴展到全民，讓大家在恐懼的生活中得到平靜，獲得安定的力量，至於規劃內容及運作，目前都還在研究技術上問題，一旦規劃完成就會實現。

近日國際佛光會收到衛福部公文回函，內文提到「為採購國人所需疫苗，本中心已持續與各疫苗原廠聯繫洽談中，感謝貴會同心協力，為防疫努力」。衛福部文中表達感謝捐贈善意，似也暗示此案告一段落，購捐無望鎩羽而歸，據悉，佛光會表達，對疫苗案已放下。