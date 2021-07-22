大陸國務院常務會議（國常會）21日聽取推進金融業對外開放情況彙報，會議指出，要圍繞增強金融服務實體經濟能力，深化金融改革開放，使中國始終是吸引外資的熱土。

目前，大陸證券、基金、期貨三大機構外資股比限制全面開放，QFII（合格境外機構投資者）、RQFII（人民幣合格境外機構投資者）全面取消額度限制等，人民幣資產吸引力不斷增強。

根據中央結算公司公布的6月統計月報顯示，截至今年6月末，境外機構債券託管量為3兆2998.35億元（人民幣，下同），較上月末增加365.73億元，自2018年12月以來已連續31個月呈現上升勢頭。

21日召開的國常會上並指出，要持續落實金融業對外開放承諾，對標開放程度較高的國際標準，推動形成以負面清單為基礎的更高水準金融開放；同時，優化外資銀行、保險等金融機構准入要求，完善金融機構母子公司跨境往來規則。優化外資參與境內金融市場的管道和方式。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。