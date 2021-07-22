高雄市三民一分局員警昨(21日)在巡邏時，位於河北二路發現一名男子騎著摩托車當街進行移動式拉客，並帶往附近旅館進行性交易，於是一路跟監，當場查獲一名逾期居留之越南女子，立即將王姓皮條客籍賣淫女先帶往醫院進行肺炎檢測，確認陰性後一同送辦。

高雄皮條客街頭移動式拉客，卻「一路帶警」搗破賭越女賓館賣淫。(戴志揚翻攝)

經警方訊問，該名越女是透過依親方式來台，但卻逾期未離境，卻因缺錢花用，所以從去年開始就靠賣淫賺錢，每次40分鐘收費2000元。

越女在賓館賣淫遭查獲，先帶往醫院進行肺炎檢測，確認為陰性後帶回偵辦。(戴志揚翻攝)

據了解，三民一分局接獲檢舉，有色情業者於轄內以「移動式拉客」方式，從事性交易行為。經過探查蒐證，於7月21日凌晨，在三民區河北二路查獲75歲王姓男子，以騎乘機車在巷弄移動竄流，隨機向路過之男性拉客，帶往鄰近旅館從事性交易，並當場查獲性交易服務女子1人，該女子係越南籍在台依親逾期女子；全案媒介者依違反刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦，性交易服務女子，依社會秩序維護法予以裁罰，並移送高雄專勤隊作後續處理。

警方也呼籲，目前仍為防疫三級警戒期間，對於這種隨機拉客或任何型態從事「人與人連結」的性交易，警方絕對會持續強力取締，確實防堵防疫破口。